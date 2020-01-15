Замглавы МИД РФ обсудил с израильским министром подготовку к визиту Путина в Израиль

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и министр социального равенства Израиля Гила Гамлиэль обсудили в среду в Москве вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Израиль. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего укрепления российско-израильского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере, а также ход подготовки к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Израиль в январе текущего года", - отметили в министерстве.

В сентябре Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что в начале 2020 года собирается посетить эту страну, где пройдут памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим и Днем памяти жертв Холокоста. Как отметил Нетаньяху, в январе, когда ожидается визит российского лидера, в Израиле будет открыт мемориал героям блокадного Ленинграда.