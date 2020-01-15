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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Песков: Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь главы государства отметил, что речь не идет о референдуме и "не подразумевает какого-либо принятия путем голосования"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

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"Поскольку президент [в послании Федеральному собранию] говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции Российской Федерации, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования", - отметил представитель Кремля.

"Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом. ", - подчеркнул Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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