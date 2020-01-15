Правительство России подало в отставку

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

"Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации", - напомнил Медведев. По его словам, "эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет после обсуждения, - внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей". "Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - уточнил Медведев.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - заявил он.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров - больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе - 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.