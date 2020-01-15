Путин поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабинета

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Об этом глава государства заявил на встрече с кабмином.

"Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал Путин.

Согласно статье 11 Конституции России, предложение о кандидатуре нового премьера вносится не позднее двухнедельного срока после отставки кабмина.

Глава государства поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу.

"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты", - сказал президент.

"Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - добавил глава государства.

Российский лидер отметил, что в ближайшее время намерен встретиться с каждым министром правительства Медведева. "Я встречусь с каждым из вас", - заверил Путин.