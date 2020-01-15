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Миронов назвал историческим предложение Путина о закреплении верховенства Конституции в РФ

Лидер "Справедливой России" отметил, что после внесения соответствующих поправок в Конституцию Россия "действительно навсегда сохранит свой национальный суверенитет"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает историческим предложение президента РФ Владимира Путина о закреплении приоритета Конституции РФ над нормами международного права. Об этом он заявил журналистам в среду, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

"Верховенство национального законодательства, прежде всего Конституции, над международным правом - это историческое решение. Потому что плясать под дудку тех, кто учит нас жить и демократии, кто убивает одного из руководителей независимого государства, я имею в виду генерала Корпуса стражей исламской революции [Ирана Касема Сулеймани] - и это считается нормой. Не надо нас ничему учить", - заявил Миронов.

По его словам, после внесения соответствующих поправок в Конституцию Россия "действительно навсегда сохранит свой национальный суверенитет". Лидер справороссов добавил, что прозвучавшее в среду послание президента в целом - самое важное за последние десятилетия, оно обозначило "разворот государства лицом к человеку, его насущным проблемам".

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду выступил с инициативой о закреплении приоритета Конституции РФ в российском правовом пространстве. По словам президента, это означает, что "требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМиронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия"
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