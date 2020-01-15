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Толстой: отставка кабмина не отразится на динамике реализации послания президента

Вице-спикер Госдумы отметил, что послание президента - это обращение ко всем ветвям власти

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Отставка правительства не отразится на динамике реализации послания президента Федеральному собранию, озвученного в среду. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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"Что касается правительства, я думаю, у него тоже есть пакет законодательных предложений. Правительство исполняет свои обязанности, соответственно, будет вносить эти законодательные предложения в установленном порядке в Госдуму, - сказал он. - На динамику реализации послания, я практически на 100% уверен, сегодняшние важные перемены не повлияют".

Толстой напомнил, что послание президента - это "обращение ко всем ветвям власти". "Мы все будем работать над тем, чтобы максимально быстро его реализовать", - заключил он.

В среду правительство России в полном составе подало в отставку.

Теги
РоссияТолстой, Петр ОлеговичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020Отставка правительства России
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