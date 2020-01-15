Жуков сообщил, что члены Совета Думы узнали об отставке правительства на своем заседании

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Члены Совета Госдумы узнали об отставке правительства во время своего заседания одновременно с тем, как новости об этом появились в СМИ. Об этом журналистам после заседания сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"Я по этому поводу знаю не больше вашего", - сказал он. "Именно так оно и было", - добавил депутат, отвечая на вопрос о том, действительно ли депутаты узнали про отставку на заседании.

В ходе заседания из зала сначала вышел, а затем вернулся туда полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко.