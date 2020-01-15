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Мутко заявил, что дискуссий об упразднении министерств нет

И.о. вице-премьера также рассказал, что запланированное на четверг заседание правительства не отменили
И. о. вице-премьера Виталий Мутко Донат Сорокин/ТАСС
Описание
И. о. вице-премьера Виталий Мутко
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дискуссий об упразднении министерств после отставки правительства РФ нет. Об этом сообщил журналистам в среду и. о. вице-премьера Виталий Мутко.

"Сейчас таких дискуссий нет", - сказал Мутко, отвечая на вопрос, будут ли упразднены или объединены какие-то министерства.

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Мутко также пояснил, что отставка правительства не является свидетельством того, что оно не справлялось со своими задачами. "Нет, наоборот, президент сегодня публично и на совещании с нами сказал, что благодарен", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По мнению Мутко, новое правительство, скорее всего, будет формироваться по новым конституционным подходам. "Подходы формирования правительства, скорее всего, будут в рамках новых подходов конституционных. И те задачи, о которых говорил глава государства, нужно будет сходу решать новому правительству", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Запрос на изменения

Мутко заявил, что отставка правительства вызвана запросом на изменения. "Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами", - сказал он на встрече с Ассоциацией инновационных регионов. Мутко добавил, что в четверг пройдет заседание правительства, оно не отменено. "Я думаю, что какие-то окончательные решения уже будут. Поэтому мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что нынешний состав правительства проделал большую работу, были запущены национальные проекты, перевыполнены показатели по расселению аварийного жилья, приступили к решению проблемы обманутых дольщиков.

Мутко подчеркнул, что отставка кабинета министров не должна сказаться на работе губернаторского корпуса. "Президент поблагодарил за огромную работу, а она была наша общая, и правительства - мы запустили большие проекты, национальные проекты <...> Вы избранные, вам нужно работать, ваша роль только поднимается, усиливается", - сказал он, обращаясь к руководителям регионов.

В среду правительство России в полном составе подало в отставку. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает это правильным на фоне оглашенных президентом Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции.

 

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