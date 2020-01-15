Правительство России подало в отставку. Что дальше?

Ранее в традиционном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин продложил целый ряд мер для конституционной реформы, которая меняет конфигурацию власти. Как раз на фоне этого правительство и решило сложить с себя полномочия.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я полагаю, что было правильно в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".