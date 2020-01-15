Мутко: статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Статус Государственного совета будет изменен, он станет частью структуры исполнительной власти. Об этом на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации - он законодательный орган, а мы <...> это будет совет государственный в структуре исполнительной власти", - сказал он.