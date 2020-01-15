Зюганов считает, что отставка кабмина "давно перезрела"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позитивно воспринял известия об отставке правительства РФ, отметив, что она "давно перезрела".

"Я считаю, что эта идея перезрела, давно перезрела. Уже проваливали [реализацию послания президента] в прошлом году, надо было корректировать [состав кабмина], особенно финансово-политический блок <...> Поэтому будем сейчас готовиться и формировать состав нового правительства", - сказал Зюганов журналистам в среду.

Политик напомнил, что ранее неоднократно говорил о необходимости смены состава кабинета министров.

"Я считаю, что надо сейчас проконсультироваться и найти хороших руководителей. Если опять нам предложат [кандидатуру главы Счетной палаты Алексея] Кудрина, это будет самый худший вариант <...>, эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит", - считает лидер коммунистов.

В среду правительство России в полном составе подало в отставку. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает это правильным на фоне оглашенных президентом Владимиром Путиным предложений об изменении конституции. Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил, в частности, передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров, причем президент будет обязан назначить утвержденных депутатами кандидатов.