В Думе считают, что новый кабмин будет формироваться по действующей схеме

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новое правительство РФ будет формироваться в соответствии с закрепленным сейчас в Конституции порядком, о новых правилах формирования кабмина говорить пока рано. Такое мнение в среду высказал ТАСС глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Про новые правила рано говорить", - сказал он. "С учетом того, что страна не может жить без исполнительной власти, будет использоваться действующая схема", - считает Крашенинников.

Депутат пояснил, что сейчас кандидатура премьер-министра должна быть представлена в Госдуму в течение двух недель. "Конституция говорит о двухнедельном сроке. В течение двух недель, это большой срок, кандидатура премьер-министра должна быть представлена Государственной думе, это называется "на согласование". Насколько я помню, всегда это происходило быстрее", - заметил он.

Затем у Госдумы есть неделя на принятие решения, одобрить кандидатуру или нет. Отвечая на вопрос о том, что будет в случае отрицательного решения, Крашенинников заметил, что такие прецеденты были. "После трехкратного отклонения президент либо назначает председателя правительства, либо распускает Думу и назначает новые выборы", - добавил он.

В случае одобрения премьер-министр в течение недели должен представить новую структуру федеральных органов исполнительной власти, но, как правило, это происходит сразу после голосования в Госдуме, продолжил Крашенинников. "Эта структура утверждается указом президента, на структуру уже дальше нанизываются члены правительства. Соответственно, все федеральные министры, заместители председателя правительства, наименования всех министерств, всех других федеральных органов власти содержатся в структуре, это очень важно", - резюмировал глава комитета, уточнив, что в ней же обозначено, какие именно министерства подчиняются непосредственно президенту. Как правило, это силовые министерства и МИД.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду подал в отставку, при этом президент РФ Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Новость обновлена (18:55 мск) - добавлены высказывания Крашенинникова