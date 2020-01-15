Кадыров назначил Хучиева и.о. главы Чечни

ГРОЗНЫЙ, 15 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил обязанности руководителя республики на председателя правительства региона Муслима Хучиева из-за своей временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы Чечни и правительства республики.

"Исполняющим обязанности главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года", - говорится в документе за подписью Кадырова.