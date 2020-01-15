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Кадыров назначил Хучиева и.о. главы Чечни

В распоряжении указано, что Кадыров временно нетрудоспособен
И.о. главы Чечни Муслим Хучиев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
И.о. главы Чечни Муслим Хучиев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 15 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил обязанности руководителя республики на председателя правительства региона Муслима Хучиева из-за своей временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы Чечни и правительства республики.

"Исполняющим обязанности главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года", - говорится в документе за подписью Кадырова.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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