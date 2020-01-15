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Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу с апреля 2010 года
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставка правительства России
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