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Отставка правительства России
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"Единая Россия" 16 января обсудит кандидатуру на должность премьера

Руководитель фракции Сергей Неверов отметил, что необходимо "максимально оперативно" утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме в 09:00 мск в четверг проведет заседание по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы правительства. Об этом сообщил журналистам руководитель парламентского большинства Сергей Неверов.

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"Завтра в девять утра мы проведем заседание фракции, - сказал политик. - Тема заседания - кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером президентом Владимиром Владимировичем Путиным".

"Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров", - подчеркнул Неверов. "Все задачи, которые были обозначены президентом в послании [Федеральному собранию], требуют скорейшего решения. В частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей, этого ждут люди", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссияОтставка правительства России
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