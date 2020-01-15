"Единая Россия" 16 января обсудит кандидатуру на должность премьера

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме в 09:00 мск в четверг проведет заседание по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы правительства. Об этом сообщил журналистам руководитель парламентского большинства Сергей Неверов.

Правительство России подало в отставку. Что дальше?

"Завтра в девять утра мы проведем заседание фракции, - сказал политик. - Тема заседания - кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером президентом Владимиром Владимировичем Путиным".

"Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров", - подчеркнул Неверов. "Все задачи, которые были обозначены президентом в послании [Федеральному собранию], требуют скорейшего решения. В частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей, этого ждут люди", - добавил он.