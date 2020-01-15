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Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что члены Совета Думы на внеочередном заседании с участием главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина не обсуждали с ним возможный состав нового правительства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина РФ. Об этом в среду журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин после внеочередного заседания Совета Думы.

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"С девяти часов кандидат на пост председателя правительства в рамках предваряющей процедуры дачи согласия [Госдумы на предложенную кандидатуру] будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы. И на 14:00 - мы уже обсуждаем повестку, корректируем ее, приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания", - сказал Володин.

По его словам, у всех парламентариев до пленарного заседания будет возможность задать вопросы Мишустину. "После чего уже в ходе пленарного заседания в соответствии с процедурой, которая была утверждена сейчас на заседании Совета, мы приступим к обсуждению кандидатуры", - добавил председатель нижней палаты.

Как уточнил Володин, кандидатура на пост премьера будет представлена полпредом президента в нижней палате Гарри Минхом.

Процедура рассмотрения кандидатуры

Согласно регламенту нижней палаты парламента, глава государства или его полномочный представитель должны официально представить депутатам претендента на пост премьер-министра. Он выступает с программой основных направлений деятельности будущего правительства и отвечает на вопросы парламентариев в течение не менее 30 минут. Затем представители думских фракций высказываются в поддержку кандидатуры нового премьера или против нее и проводят голосование.

Если Госдума трижды отклоняет представленные президентом кандидатуры, глава государства самостоятельно назначает председателя правительства, распускает нижнюю палату парламента и определяет дату новых выборов в Государственную думу. В этом случае основной закон позволяет главе государства распустить Думу даже в первый год после парламентских выборов.

Новый состав правительства

Володин сообщил, что члены Совета Думы на внеочередном заседании с участием Мишустина не обсуждали с ним возможный состав нового правительства. 

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"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается состава кабинета [министров] - это прерогатива председателя правительства, и если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом - конечно, будем обсуждать. Возможно, эта тема будет звучать на встречах с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций", - добавил Володин.

"Исходя из действующего закона о правительстве, Конституции, мы в рамках своих полномочий завтра рассмотрим вопрос дачи согласия на назначение председателя правительства. Дума дает согласие, это то, что сегодня относится к предмету ее полномочий", - пояснил председатель нижней палаты парламента.

В послании Федеральному собранию в среду глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.

Профессионал в области финансов

Володин заявил, что Мишустин является профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную специфику.

"Кандидатуру Мишустина в Думе знают. Это человек, который себя зарекомендовал, создав фактически, если хотите, с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики", - сказал спикер.

"Что касается меня, то я его знаю с 1999 года, - продолжил он. - Этот человек - профессионал, причем профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и человек, который хорошо знает региональную специфику".

По мнению Володина, "это важный фактор для занятия такой должности". "Он хорошо знает в том числе другие сферы, потому что руководитель налоговой службы, как правило, должен знать много смежных вопросов, - констатировал председатель Госдумы. - У него такие знания есть".

"Уж что-что, а налоговая с его приходом и использованием новейших технологий действительно стала работать более эффективно. Это мы обсуждали, и депутаты это оценивали", - заключил Володин.

Внеочередное заседание Совета Думы

Володин провел внеочередное заседание Совета Думы, участие в нем принял Мишустин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

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Биография Михаила Мишустина

"Председатель Госдумы собрал внеочередное заседание Совета Госдумы, оно уже идет, в нем принимают участие руководители всех фракций Госдумы. С членами Совета встречается прибывший в Госдуму Мишустин", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее советник по СМИ спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале сообщила, что Мишустин приехал в Госдуму.

"Мишустин приехал в Государственную думу", - написала она.Пресс-служба нижней палаты парламента сообщила, что Госдума на заседании 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. 

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