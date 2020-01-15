Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина РФ. Об этом в среду журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин после внеочередного заседания Совета Думы.

"С девяти часов кандидат на пост председателя правительства в рамках предваряющей процедуры дачи согласия [Госдумы на предложенную кандидатуру] будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы. И на 14:00 - мы уже обсуждаем повестку, корректируем ее, приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания", - сказал Володин.

По его словам, у всех парламентариев до пленарного заседания будет возможность задать вопросы Мишустину. "После чего уже в ходе пленарного заседания в соответствии с процедурой, которая была утверждена сейчас на заседании Совета, мы приступим к обсуждению кандидатуры", - добавил председатель нижней палаты.

Как уточнил Володин, кандидатура на пост премьера будет представлена полпредом президента в нижней палате Гарри Минхом.

Процедура рассмотрения кандидатуры

Согласно регламенту нижней палаты парламента, глава государства или его полномочный представитель должны официально представить депутатам претендента на пост премьер-министра. Он выступает с программой основных направлений деятельности будущего правительства и отвечает на вопросы парламентариев в течение не менее 30 минут. Затем представители думских фракций высказываются в поддержку кандидатуры нового премьера или против нее и проводят голосование.

Если Госдума трижды отклоняет представленные президентом кандидатуры, глава государства самостоятельно назначает председателя правительства, распускает нижнюю палату парламента и определяет дату новых выборов в Государственную думу. В этом случае основной закон позволяет главе государства распустить Думу даже в первый год после парламентских выборов.

Новый состав правительства

Володин сообщил, что члены Совета Думы на внеочередном заседании с участием Мишустина не обсуждали с ним возможный состав нового правительства.