Путин подписал указ об отставке правительства

Правительство России подало в отставку. Что дальше?

Как сообщает пресс-служба главы государства, в первом пункте указа объявляется об отставке кабинета министров. "Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации на Дмитрия Медведева. Поручить правительству исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в среду президент внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

15 января в послании Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.

На последовавшей встрече президента с кабмином Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.