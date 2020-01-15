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Отставка правительства России
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Путин подписал указ об отставке правительства

Президент назначил Дмитрия Медведева исполняющим обязанности премьер-министра России
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О правительстве Российской Федерации", которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, в первом пункте указа объявляется об отставке кабинета министров. "Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации на Дмитрия Медведева. Поручить правительству исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в среду президент внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

15 января в послании Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Ключевыми стали пункты о расширении полномочий законодательной и судебной властей, а также о повышении роли Госсовета. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.

На последовавшей встрече президента с кабмином Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставка правительства России
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