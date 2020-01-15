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Слуцкий заявил, что приоритет Конституции над международными договорами укрепит позиции РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам назвал это решение "давно назревшим"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Приоритет Конституции РФ над международными договорами и решениями международных организаций обеспечит сохранение суверенитета России и укрепит ее позиции в мире. Об этом в среду журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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"Отдельно хотел бы выделить постулат послания о необходимости закрепления в основном законе приоритета конституции над нормами международных договоров и решениями международных организаций. Это давно назревшее решение, которое позволит обеспечить сохранение суверенитета и отстаивание позиций России в мире", - сказал Слуцкий.

Среди других аспектов послания глава комитета также выделил тезис о необходимости консолидации усилий стран - членов Совета Безопасности ООН для предотвращения глобальной войны. "Это призыв к сохранению базовых ценностей, обеспечению принципов многополярного мирового устройства, недопущению взлома ООН. Надеюсь, что он будет услышан далеко за пределами России", - резюмировал Слуцкий.

Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду выступил с инициативой о закреплении приоритета Конституции РФ в российском правовом пространстве. По его словам, "пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России" в правовом пространстве. Речь идет о том, что "требования международного законодательства и приговоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина", не противоречат Конституции РФ.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020Предложения по изменению Конституции РФ
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