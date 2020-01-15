"Единая Россия" на следующей неделе обсудит с кабмином реализацию послания президента

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Единая Россия" на следующей неделе обсудит с кабинетом министров положения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и план законопроектной работы по его реализации. Об этом сообщил в среду журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции "Единой России" в Госдуме", - заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

Он отметил, что "финансовому блоку правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов".

Турчак обратил внимание, что послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти, - федеральным, региональным, муниципальным. "Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства", - подчеркнул он.

Секретарь генсовета заверил, что "Единая Россия" как партия Путина "примет самое активное участие" в реализации послания. "Ранее мы направляли свои предложения, часть этих предложений сегодня была озвучена президентом", - уточнил Турчак.

Ранее Турчак сообщил, что партия уже 16 января обсудит реализацию послания на специальном расширенном заседании президиума генсовета. По его словам, заседание президиума пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций "Единой России", поскольку для исполнения послания потребуется подключение властей всех уровней.

Поправки в Конституцию

В свою очередь заместитель секретаря генсовета единороссов Евгений Ревенко выделил внутриполитическую составляющую послания президента, в частности, предложения о поправках в Конституцию РФ.

"Шагом вперед станут изменения отдельных статей Конституции, которые добавят полномочия парламенту, после внесения изменений в Конституцию, по сути дела, парламент, его большинство, сейчас это партия "Единая Россия", и я уверен, что так оно и будет в ближайшей перспективе, будет формировать правительство. Без учета мнения людей подобного рода поправки приниматься не будут", - отметил Ревенко, слова которого приводит пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что в основе послание было "глубоко социальным, поскольку именно сбережение и приумножение народа являются магистральной задачей государства". "Сейчас для этого сформированы все предпосылки. Владимир Путин также обратил внимание на то, что люди по всей стране должны жить в равных условиях. В этом смысле послание носит объединяющий характер", - заключил Ревенко.