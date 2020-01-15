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Отставка правительства России

В Совфеде назвали Мишустина "удачной кандидатурой" в премьеры для реализации нацпроектов

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает главу ФНС "сильным организатором"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кандидатура главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ удачна с точки зрения дисциплины исполнения национальных проектов. Такое мнение ТАСС высказал в среду первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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Биография Михаила Мишустина

Президент РФ Владимир Путин в среду после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.

"Мишустин - человек высочайшего профессионализма, сильный организатор, человек, добившийся больших результатов в сфере административно-налоговой политики, который приумножил доходы субъектов РФ и федерального бюджета. С точки зрения дисциплины исполнения национальных проектов, я думаю, это очень удачная кандидатура", - сказал сенатор.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРябухин, Сергей НиколаевичОтставка правительства России
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