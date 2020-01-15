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Отставка правительства России

Вице-спикер СФ Журавлев считает Мишустина очень достойной кандидатурой на пост премьера

По его мнению, Федеральная налоговая служба, возглавляемая Мишустиным, является одним из самых эффективных и успешных российских ведомств

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, курирующий экономический блок, считает Михаила Мишустина, кандидатура которого внесена в Госдуму на должность премьер-министра, большим профессионалом и очень достойным претендентом на этот пост.

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"Я считаю, что Михаил Владимирович Мишустин - очень достойная кандидатура, большой профессионал. Совет Федерации очень эффективно взаимодействует с ФНС во главе с Михаилом Владимировичем по многим направлениям, в том числе в законотворческой работе. И мы хорошо видим, на каком высоком уровне им поставлена работа, в том числе в части цифровизации процессов, за которые отвечает ФНС", - сказал Журавлев ТАСС.

По его мнению, Федеральная налоговая служба, возглавляемая Мишустиным, является одним из самых эффективных и успешных российских ведомств.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.

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