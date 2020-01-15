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Отставка правительства России

Источник: вопрос о председательстве Медведева в "Единой России" пока не обсуждался

Собеседник агентства также напомнил, что утверждение председателя партии "находится в исключительной компетенции съезда"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вопрос, останется ли Дмитрий Медведев на посту председателя "Единой России", пока не обсуждался ни на каком уровне. Об этом заявил в среду ТАСС источник в партии.

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"Вопрос о том, останется ли Медведев на посту председателя "Единой России", не обсуждался ни на каком уровне", - сказал собеседник агентства. Он также напомнил, что утверждение председателя партии "находится в исключительной компетенции съезда".

Медведев является председателем "Единой России" с мая 2012 года.

В среду Медведев вместе со всем кабмином подал в отставку. Президент России Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Глава государства внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

В послании Федеральному собранию Путин предложил внести ряд изменений в конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Его предложение предполагает, что президент будет обязан назначить утвержденных кандидатов. Сейчас, напомнил Путин, глава государства лишь получает согласие нижней палаты парламента на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Президент также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставка правительства России
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