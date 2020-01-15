{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Обновлено 

Барщевский: проверка законопроектов КС до подписания президентом улучшит законодательство

Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах отметил, что может возникнуть ситуация, когда нормы уже действующего закона КС признает противоречащими Конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Проверка законопроектов Конституционным судом (КС) РФ на соответствие основному закону страны до их подписания президентом увеличит нагрузку на суд, однако улучшит качество законов, так как в дальнейшем их не смогут признать противоречащими Конституции. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный юрист РФ, полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

На эту тему
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

В среду президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил повысить значение КС. В частности, он предложил для улучшения качества законодательства наделить суд возможностью по запросу главы государства проверять конституционные законопроекты, принятые Федеральным собранием до их подписания президентом.

"Это разумная история, в этой ситуации увеличится нагрузка на Конституционный суд. <…> Если возникают сомнения по конституционности того или иного законопроекта, до того, как он станет законом, президент обращается в Конституционный суд с вопросом: все нормально? Суд отвечает: да, все нормально, и президент спокойно ставит подпись. Это логически очень правильное решение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время может возникнуть ситуация, когда нормы уже действующего закона КС признает противоречащими Конституции. По его словам, президент предлагает избавиться от таких ситуаций.

"Если Конституционный суд признает закон соответствующим Конституции, а президент его после этого подпишет, то потом КС никогда не признает закон неконституционным. <…> Сегодня происходит так - после Госдумы и Совета Федерации президент или накладывает вето, или подписывает закон. А потом выясняется, что в этом законе что-то не нравится Конституционному суду. То есть суд признает отдельные положения закона не соответствующими Конституции, тем самым вынося решение, скажем так, против подписи президента", - пояснил Барщевский.

Госсовет как центр стратегического планирования

Барщевский считает, что Госсовет может стать центром стратегического планирования и принятия основных решений, касающихся жизни страны.

Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что считает необходимым усилить роль губернаторов и Госсовета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции.

"Поскольку президент предложил прописать Госсовет в Конституции, то понятно, что это будет орган власти. <…> В этой ситуации Госсовет оказывается не только стратегическим органом власти, но и, по сути, может, это мое предположение, оказаться одним из ведущих органов власти, центром принятия решений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Госсовет может также стать центром стратегического планирования. "Правительство - исполнительный орган, Федеральное собрание - законодательный орган. То есть, как я представляю себе, решение о том, куда идет и как идет [страна] оформляется Госсоветом, оформляется это решение законами - Федеральным собранием и реализовывается правительством", - сказал Барщевский.

Он высказал мнение, что Госсовет не станет дублировать функции Совета Федерации: "Если Госсовет из губернаторов, а Совет Федерации из представителей губернаторов и заксобраний - один вариант, что это будет Совет Федерации номер два. Вряд ли это кому-то нужно, тем более что Совет Федерации довольно сильная структура. <...> Скорее всего, функции у него будут другие - какие могут быть функции у Госсовета в этой ситуации? Это функции стратегического, как мне кажется, планирования".

Президент Путин 1 сентября 2000 года подписал указ о создании Госсовета РФ и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа. В Госсовет вошли по должности только действующие руководители субъектов РФ. В 2007 году, согласно поправкам в положение о Госсовете, президент получил право включать в его состав и бывших глав регионов, "имеющих большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности". В 2012 году в совет были введены также председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители думских фракций.

Теги
РоссияБарщевский, Михаил ЮрьевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Реклама на ТАСС
Мутко заявил, что дискуссий об упразднении министерств нет
И.о. вице-премьера также рассказал, что запланированное на четверг заседание правительства не отменили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС