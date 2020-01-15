Барщевский: проверка законопроектов КС до подписания президентом улучшит законодательство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Проверка законопроектов Конституционным судом (КС) РФ на соответствие основному закону страны до их подписания президентом увеличит нагрузку на суд, однако улучшит качество законов, так как в дальнейшем их не смогут признать противоречащими Конституции. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный юрист РФ, полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

В среду президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил повысить значение КС. В частности, он предложил для улучшения качества законодательства наделить суд возможностью по запросу главы государства проверять конституционные законопроекты, принятые Федеральным собранием до их подписания президентом.

"Это разумная история, в этой ситуации увеличится нагрузка на Конституционный суд. <…> Если возникают сомнения по конституционности того или иного законопроекта, до того, как он станет законом, президент обращается в Конституционный суд с вопросом: все нормально? Суд отвечает: да, все нормально, и президент спокойно ставит подпись. Это логически очень правильное решение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время может возникнуть ситуация, когда нормы уже действующего закона КС признает противоречащими Конституции. По его словам, президент предлагает избавиться от таких ситуаций.

"Если Конституционный суд признает закон соответствующим Конституции, а президент его после этого подпишет, то потом КС никогда не признает закон неконституционным. <…> Сегодня происходит так - после Госдумы и Совета Федерации президент или накладывает вето, или подписывает закон. А потом выясняется, что в этом законе что-то не нравится Конституционному суду. То есть суд признает отдельные положения закона не соответствующими Конституции, тем самым вынося решение, скажем так, против подписи президента", - пояснил Барщевский.

Госсовет как центр стратегического планирования

Барщевский считает, что Госсовет может стать центром стратегического планирования и принятия основных решений, касающихся жизни страны.

Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что считает необходимым усилить роль губернаторов и Госсовета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции.

"Поскольку президент предложил прописать Госсовет в Конституции, то понятно, что это будет орган власти. <…> В этой ситуации Госсовет оказывается не только стратегическим органом власти, но и, по сути, может, это мое предположение, оказаться одним из ведущих органов власти, центром принятия решений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Госсовет может также стать центром стратегического планирования. "Правительство - исполнительный орган, Федеральное собрание - законодательный орган. То есть, как я представляю себе, решение о том, куда идет и как идет [страна] оформляется Госсоветом, оформляется это решение законами - Федеральным собранием и реализовывается правительством", - сказал Барщевский.

Он высказал мнение, что Госсовет не станет дублировать функции Совета Федерации: "Если Госсовет из губернаторов, а Совет Федерации из представителей губернаторов и заксобраний - один вариант, что это будет Совет Федерации номер два. Вряд ли это кому-то нужно, тем более что Совет Федерации довольно сильная структура. <...> Скорее всего, функции у него будут другие - какие могут быть функции у Госсовета в этой ситуации? Это функции стратегического, как мне кажется, планирования".

Президент Путин 1 сентября 2000 года подписал указ о создании Госсовета РФ и утвердил положение, которым определяются задачи и порядок работы совещательного органа. В Госсовет вошли по должности только действующие руководители субъектов РФ. В 2007 году, согласно поправкам в положение о Госсовете, президент получил право включать в его состав и бывших глав регионов, "имеющих большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности". В 2012 году в совет были введены также председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители думских фракций.