В КПРФ заявили, что пока нет решения по Мишустину

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Фракция КПРФ в Госдуме в 10:00 мск в четверг проведет внеочередное заседание по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы правительства, сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По словам политика, решения по кандидатуре Михаила Мишустина пока нет, но на посту главы Федеральной налоговой службы (ФНС) он зарекомендовал себя как профессионал.

"Завтра в 10 часов утра мы проведем внеочередное заседание фракции, где рассмотрим сложившуюся политическую комбинацию, в том числе кандидатуру Мишустина. По опыту его теперь уже, видимо, прошлой работы мы можем сказать, что он свои обязанности выполнял профессионально", - сообщил Новиков. По словам депутата, Мишустин наладил "рабочий, без каких-то серьезных нареканий и претензий" контакт с руководством фракции и думских комитетов. "Понятно, что участок работы, за который он отвечал, и тот, который ему предлагается - это две разные сферы деятельности. Поэтому мы самым тщательным образом проанализируем ситуацию и для того, чтобы принимать полноценное решение, до конца взвешенное и продуманное, было бы крайне важно понимать, в каких связках он будет работать, то есть кто предполагается в качестве вице-премьеров, кто предполагается на ключевые министерские посты", - добавил Новиков.

Аналогичную позицию обозначил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. "С точки зрения работы Мишустина на посту руководителя ФНС - конечно, это одно из самых эффективных ведомств... Если бы были внесены кандидатуры [и.о. министра финансов Антона] Силуанова, [главы Минэкономразвития РФ Максима] Орешкина, [председателя Счетной палаты РФ Алексея] Кудрина, то, учитывая нашу принципиальную позицию по либералам в правительстве, решение было бы однозначно против", - сказал он.

Афонин подчеркнул, что решение будет приниматься коллегиально, после всесторонних консультаций. "Я как депутат, не как зампредседателя партии, считаю, что этот человек на своем посту был достаточно эффективным <...>Тут вопрос даже не столько в кандидатуре, сколько в том, будет ли смена курса", - добавил зампред ЦК партии.