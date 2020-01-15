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Отставка правительства России

Глава ТПП заявил, что поддерживает кандидатуру Мишустина на пост премьера

Сергей Катырин отметил, что предпринимательское сообщество высоко ценит вклад главы ФНС в развитие бизнеса в стране

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) отмечает большой вклад главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина в развитие предпринимательства в стране и считает его хорошей кандидатурой на пост председателя правительства РФ. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

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"Он профессионал высочайшего класса. Предпринимательское сообщество высоко ценит его вклад в развитие бизнеса в стране. Оцениваем его кандидатуру положительно", - сказал Катырин.

Госдума на заседании 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Вечером в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета палаты, участие в котором принимал и Мишустин. Совет Думы определяет, в том числе повестку дня ее пленарных заседаний.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКатырин, Сергей НиколаевичОтставка правительства России
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