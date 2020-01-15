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МИД РФ: Москва подтверждает приверженность единству, суверенитету и независимости Ливана

Уличные протесты в Ливане привели к отставке 29 октября 2019 года главы коалиционного правительства Саада Харири

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в среду с депутатом парламента Ливана Фуадом Махзуми ситуацию в Ливане. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке в целом, - отметили в министерстве. - С российской стороны была подтверждена приверженность единству, суверенитету и независимости дружественной Ливанской Республики, готовность к дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей с этой страной".

Уличные протесты начались в Ливане 17 октября прошлого года и привели к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Теги
ЛиванРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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