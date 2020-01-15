В "Опоре России" поддерживают кандидата Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин надеется, что кандидата на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержат в парламенте.

"Нам нравится эта кандидатура. В "Опоре России" мы точно приветствуем такой выбор президента. Мы надеемся, что парламент поддержит эту кандидатуру", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Калинин назвал заслуги Мишустина, выделив разработку специального налогового режима для самозанятых. "Такого нет ни в одной стране по самозанятым. Этим механизмом сегодня интересуются все службы, потому что вопрос теневого бизнеса, вопрос регулирования и некоего доверия к так называемым самозанятым - этот вопрос для многих нерешен, а в России он решен", - подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года.