{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка правительства России
Обновлено 

Источник: "Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Госдума рассмотрит кандидатуру главы ФНС на пост председателя правительства на заседании 16 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" поддержит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в партии.

На эту тему
Биография Михаила Мишустина

"Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Уверены, что фракция "Единой России" в Госдуме также поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера", - подчеркнул он.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставка правительства России
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС