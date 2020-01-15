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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Обновлено 

Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

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Об этом сообщается в среду на сайте Кремля.

"Образовать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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