Клишас рассказал, когда впервые соберется рабочая группа по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Установочное заседание образованной распоряжением президента рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдет в четверг, первое рабочее заседание состоится 17 января. Об этом сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

"Установочное заседание, суть которого - договориться о порядке работы и встретиться с президентом, состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу", - сказал Клишас.

Сенатор также добавил, что рабочая группа должна будет определить временные рамки подготовки предложений по изменению Конституции РФ.

В среду в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование пакет поправок в Конституцию РФ, касающихся, в частности, увеличения полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепления статуса Госсовета и приоритета основного закона в российском правовом пространстве. Как позднее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В среду же президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", в состав которой вошли парламентарии, представители Общественной палаты РФ, общественных организаций, региональных законодательных органов власти, юристы, эксперты и т. д.

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. За четверть века в нее был внесен ряд изменений - увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента РФ и с четырех до пяти лет - депутатов Госдумы, объединение Верховного и Арбитражного судов, назначение президентских сенаторов, уточнение перечня субъектов Федерации. Но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.