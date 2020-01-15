Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Глава государства внес его кандидатуру после того, как возглавлявший кабмин Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в контексте анонсированных Путиным в послании Федеральному собрании изменений в Конституцию РФ.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент "провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства". "Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - добавили в пресс-службе.

В среду кандидат в премьеры встретился с членами Совета Думы и на протяжении более чем часа подробно отвечал на их вопросы, рассказал журналистам спикер Вячеслав Володин. По его словам, на Охотном Ряду знают Мишустина как "человека, который себя зарекомендовал, создав фактически с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики". Председатель Госдумы назвал кандидата "профессионалом в области финансов и налогового законодательства и человеком, который хорошо знает региональную специфику", отметив, что это "важный фактор для занятия такой должности".

В случае утверждения депутатами Мишустин приступит к формированию правительства. Пока обязанности министров исполняют члены кабинета Медведева, сам он указом Путина был назначен и.о. главы кабмина.

Утренние консультации во фракциях

Все четыре фракции Госдумы с самого утра проведут заседания с участием Мишустина. Как отметил Володин, встречи начнутся с 09:00 мск. "Времени более чем предостаточно, это часы, отведенные на диалог, на общение", - отметил он.

Первыми консультации с кандидатом проведут единороссы. Как подчеркнул ранее руководитель фракции парламентского большинства Сергей Неверов, "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров". Он отметил, что все задачи, обозначенные в среду в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, "требуют скорейшего решения", в частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей.

Источник в партии при этом сообщил ТАСС, что "Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина. "Уверены, что фракция "Единой России" в Госдуме также поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе партии подтвердили эту позицию, а также уточнили ТАСС, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак будет присутствовать на заседании думской фракции единороссов. Единороссы обладают в нижней палате текущего созыва конституционным большинством - 339 мандатов.

В КПРФ (42 депутата) пока решения нет, оно будет принято коллегиально после внеочередного заседания фракции, запланированного на утро четверга. При этом коммунисты считают, что глава ФНС на предыдущем месте работы зарекомендовал себя профессионалом. Как сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Мишустину удалось наладить "рабочий, без каких-то серьезных нареканий и претензий" контакт с руководством фракции и думских комитетов. При этом предлагаемый ему участок работы серьезно отличается от того, за который он отвечал ранее, и во фракции "самым тщательным образом" проанализируют ситуацию, отметил парламентарий.

Либерал-демократы (40 мандатов) в среду отказывались говорить о том, будет ли поддержана фракцией кандидатура Мишустина или нет. Как отметил источник ТАСС во фракции, окончательное решение будет принято утром непосредственно в ходе ее заседания.

Лидер "Справедливой России" (23 депутата) Сергей Миронов еще в среду сообщил журналистам, что справороссы внесенную кандидатуру поддержат. "Мы поддержим. Это профессионал", - сказал он.

Процедура обсуждения

На внеочередном заседании Совета Думы в среду вечером руководство нижней палаты утвердило процедуру обсуждения кандидатуры нового премьера на пленарном заседании. Как уточнил Володин, парламентарии приступят к рассмотрению этого вопроса около 14:00 мск после специального перерыва. В связи с этим повестка палаты была существенно скорректирована.

Как следует из программы работы депутатов на четверг, кандидатуру Мишустина представит полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх. После этого сам кандидат выступит с докладом "О программе основных направлений деятельности будущего правительства РФ". По итогам выступления он ответит на вопросы парламентариев.

Далее свою позицию по кандидатуре на должность главы кабмина выскажут руководители думских фракций. Заключительным этапом процедуры обсуждения станет голосование палаты о даче согласия президенту РФ на назначение Мишустина председателем правительства.

Согласно регламенту Госдумы, голосование проводится тайно путем подачи бюллетеней или с использованием электронной системы подсчета голосов либо открытым голосованием. Для дачи согласия необходимо простое большинство (226 голосов).