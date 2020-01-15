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Лавров в Узбекистане обсудит подготовку визита Мирзиёева в Россию

После окончания двусторонних встреч глава МИД РФ выступит перед студентами первого заграничного филиала МГИМО в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров завершит в четверг свое турне по странам Азии посещением столицы Узбекистана.

По традиции, в Ташкенте глава МИД РФ проведет переговоры со своим коллегой Абдулазизом Камиловым, а также будет принят президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. Ожидается, что центральной темой встреч Лаврова с руководством Узбекистана станет подготовка официального визита Мирзиёева в РФ. Стороны рассмотрят ход работы над пакетом двусторонних документов, среди которых декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Ташкентом.

Уже после окончания двусторонних встреч Лавров выступит перед студентами первого заграничного филиала МГИМО, который был открыт в Ташкенте чуть больше месяца назад.

Ведущий партнер

Как отметили в российском дипведомстве в преддверии визита Лаврова, сегодня Узбекистан является одним из ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ.

Товарооборот между Москвой и Ташкентом ежегодно увеличивается и за первые три квартала 2019 года, по данным ФТС РФ, составил 3,55 млрд долл., из них 2,7 млрд долл. приходится на российский экспорт. В развитии взаимной торговли и инвестиций стороны придерживаются мероприятий межправительственной программы двустороннего экономического сотрудничества до 2024 года. Она включает в себя более 100 проектов в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и финансово-банковской сфере.

В ходе визита и.о. министра иностранных дел России в Узбекистан стороны подпишут программу межмидовского сотрудничества на 2020-2021 годы.

Созвучные позиции

В МИД России обратили внимание на конструктивное сотрудничество Москвы и Ташкента в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Наглядным примером такой успешной работы является принятие на 73-й сессии Генассамблеи ООН резолюций о сотрудничестве организации с СНГ и ШОС. Стороны также выступают решительно против политизации работы системы ООН.

Кроме того, РФ и Узбекистан традиционно являются соавторствами инициатив по противодействию героизации нацизма и в поддержку международной информационной безопасности. Объединяет страны и один позиция по урегулированию ситуации в Афганистане исключительно политико-дипломатическим путем.

Особое внимание на Смоленской площади обратили на активное участие Узбекистана в интеграционных процессах на пространстве СНГ. "Обозначенные Ташкентом приоритеты, в особенности наращивание торгово-экономических связей, укрепление внешнеполитической координации, противодействие новым вызовам и угрозам, встречают широкое одобрение среди государств - участников Содружества", - отметили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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