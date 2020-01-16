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В 2019 году ликвидированы 15 российских политических партий после проверок Минюста

В прошлом году ведомство начало выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации не участвовали в выборах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пятнадцать политических партий были ликвидированы в прошлом году в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, отвечая на запрос ТАСС.

Как сообщили в Минюсте, продолжается анализ соблюдения политическими партиями требований об участии в выборах в течение последних семи лет. "В 2019 году на основании решений Верховного Суда РФ ликвидированы девять политических партий: Народная партия "За женщин России", "Альянс зеленых", "Союз горожан", Народная партия России, Социал-демократическая партия России, Партия пенсионеров России, Аграрная партия России, "Народный альянс", "Города России", - сообщили в министерстве. Решение Верховного суда о ликвидации Монархической партии и всероссийской политической партии "Честно"/Человек. Справедливость. Ответственность/" пока не вступило в законную силу.

Еще три политические партии "Молодая Россия", Российская партия народного управления и Спортивная партия России "Здоровые силы" были ликвидированы по решению Верховного суда в связи с отсутствием необходимого числа региональных отделений в более половине субъектов страны. На тех же основаниях принято решение о ликвидации Партии возрождения села, которое не вступило в законную силу.

Как ранее сообщали в Минюсте, министерство в июне 2019 года начало выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах. По закону Верховный суд по обращению Минюста должен ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах.

Под участием в выборах закон подразумевает несколько вариантов: партия выдвинула и зарегистрировала список на выборах в Госдуму, зарегистрировала своего кандидата в президенты, участвовала в губернаторских выборах минимум в 10% всех регионов или в выборах заксобраний не менее чем в 20% субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.

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