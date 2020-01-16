Мишустин встречается в Думе с Володиным перед общением с фракциями

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, приехал в Госдуму утром в четверг, сейчас он на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Об этом сообщила в своем Telegram-канале советник Володина по СМИ Анастасия Кашеварова.

"Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин приехал в Государственную думу. Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем Госдумы Вячеславом Володиным", - написала она.

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение Мишустина на пост председателя правительства РФ. Глава государства внес его кандидатуру после того, как возглавлявший кабмин Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в контексте анонсированных Путиным в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию РФ. В случае утверждения депутатами Мишустин приступит к формированию правительства. Пока обязанности министров исполняют члены кабинета Медведева, сам он указом Путина был назначен и. о. главы кабмина.

Все четыре фракции Госдумы с утра проведут заседания с участием Мишустина, встречи начнутся с 09:00 мск.