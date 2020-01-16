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Лавров сообщил о подготовке по ряду направлений визита президента Узбекистана в Россию

Глава МИД России заявил о планиах провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой Абдулализом Камиловым.

"Флагманом нашего взаимодействия, конечно же, является атомная энергетика, здесь есть специальные договоренности, которые находятся на контроле глав государств", - отметил Сергей Лавров в начале встречи.

По его словам, сейчас ведется подготовка к предстоящему в феврале визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

"Предстоит перед визитом провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая, конечно же, рассмотрит проекты документов, готовившихся к подписанию на высшем уровне", - сказал Лавров.

Он отметил, что в ходе переговоров намерен "сверить часы" по международной проблематике, ситуации в Центральной Азии, проблемам Афганистана, Ближнего Востока, севера Африки и сотрудничества в международных организациях.

В свою очередь Камилов заявил, что в 2019 году президенты России и Узбекистана встретились восемь раз, что "говорит о высоком уровне отношений" двух стран.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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