"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме на заседании в четверг проголосовала за внесенную президентом РФ кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Об этом ТАСС сообщил один из участников заседания фракции, на котором присутствует Мишустин.

"Проголосовали единогласно, против не было никого", - сказал собеседник агентства. Эту информацию подтвердил глава фракции Сергей Неверов. "Решение, которое было принято: единогласно поддержать кандидатуру Михаила Мишустина, внесенную президентом Владимиром Путиным", - сказал Неверов.

Планируется, что позднее кандидат встретится с остальными тремя думскими фракциями, а в 14:00 мск вся палата на заседании будет рассматривать вопрос о даче согласия главе государства на назначение Мишустина премьером.

В новость были внесены изменения (9:49 мск) - добавлен комментарий Сергея Неверова.