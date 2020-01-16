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Формирование правительства России
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Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Глава Федеральной налоговой службы назвал среди приоритетов своей работы на посту главы кабмина нацпроекты и цифровую экономику
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме заявил, что в новом правительстве планируются изменения. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава думских единороссов Сергей Неверов.

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"Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут", - отметил Неверов. Ранее аналогичную информацию предоставил ТАСС источник с заседания фракции.

Также глава ФНС назвал среди приоритетов своей работы на посту главы кабмина нацпроекты и цифровую экономику. "Приоритет цифровой экономики, опора на нацпроекты", - сказал собеседник агентства.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссияФормирование правительства России
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