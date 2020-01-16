Володин назвал яркой встречу "Единой России" с кандидатом на пост премьера Мишустиным

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал яркой встречу парламентской фракции "Единая Россия" с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи, не став раскрывать детали беседы.

"Давайте мы проведем все консультации, а затем скажем результат. У нас только начало процесса. Встреча с самой большой фракцией была яркой, предложения были сформулированы, а итог вы увидите в зале пленарного заседания", - сказал Володин.

Мишустин также не стал комментировать итоги встречи, а на вопрос, готов ли он к работе в новом статусе, кратко ответил: "Да".

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя состоявшуюся встречу, сказал, что "у нового премьера очень много работы, тяжелой, трудной и ежедневной, и есть ощущение, что он к ней готов".

Депутат Николай Валуев сообщил, что на встрече единороссов с Мишустиным обсуждались "вопросы стратегии будущего премьера и правительства". По его словам, конкретный состав нового кабинета министров не обсуждался.