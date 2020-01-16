Медведев остался главой "Единой России"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дмитрий Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии "Единая Россия", которую он возглавлял и на посту премьер-министра РФ. Об этом сообщил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак после заседания фракции единороссов в Госдуме, которая поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.

"У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем партии "Единая Россия". Никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует. Дмитрий Медведев остался председателем партии "Единая Россия", - сказал Турчак.

Мишустин на заседании фракции единороссов передал парламентариям слова приветствия от Медведева, сообщил источник с заседания. "[Медведев] подчеркнул, что ему было работать очень комфортно с фракцией, он надеется, что дальше уже в рамках партийного формата эта работа продолжится", - процитировал собеседник агентства слова Мишустина.

По словам источника ТАСС, Мишустин со своей стороны отметил, что без фракции "Единая Россия" возглавляемой им ФНС не удалось бы добиться успехов. Кандидат на пост премьера отметил, что он хорошо знаком с большинством депутатов фракции.