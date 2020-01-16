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Медведев наградил членов Совфеда почетной грамотой за вклад в развитие парламентаризма

Благодарность правительства объявлена сенаторам Юрию Важенину, Светлане Горячевой, Андрею Клишасу и другим

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении почетной грамотой за вклад в развитие парламентаризма в России сенаторов Игоря Фомина и Елену Перминову. Документ, подписанный 15 января, опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить почетной грамотой правительства РФ представителя в СФ Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Курганской области, заместителя председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Перминову Елену Алексеевну, члена Совета Федерации, представителя в СФ Федерального собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области, заместителя председателя комитета Совета федерации по социальной политике Игоря Фомина", - говорится в документе.

Также за вклад в развитие парламентаризма объявлена благодарность правительства РФ сенаторам Юрию Важенину, Светлане Горячевой, Эдуарду Исакову, Игорю Зубареву, Максиму Кавджарадзе, Андрею Клишасу, Алексею Кондратьеву, Сергею Митину и Дмитрию Шатохину.

Распоряжение стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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