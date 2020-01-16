{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Котюков заявил, что решение об отставке правительства было для него неожиданным

Ранее президент Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. И.о. министра науки и высшего образования Михаил Котюков заявил в четверг журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, что решение об отставке правительства стало для него неожиданным.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства поручил уходящему правительству Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

"Отчасти да. Тем не менее президент поручил исполнять обязанности до принятия всех решений. Мы их продолжаем исполнять", - сказал Котюков, отвечая на вопрос, было ли решение об отставке для него неожиданным.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

Теги
РоссияКотюков, Михаил МихайловичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"Отставка правительства России
Реклама на ТАСС
Глава Крыма переназначил Шаповалова министром юстиции
Соответствующий указ размещен на правительственном портале региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС