Котюков заявил, что решение об отставке правительства было для него неожиданным

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. И.о. министра науки и высшего образования Михаил Котюков заявил в четверг журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, что решение об отставке правительства стало для него неожиданным.

15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил президенту, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства поручил уходящему правительству Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

"Отчасти да. Тем не менее президент поручил исполнять обязанности до принятия всех решений. Мы их продолжаем исполнять", - сказал Котюков, отвечая на вопрос, было ли решение об отставке для него неожиданным.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

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