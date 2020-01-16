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Формирование правительства России
Обновлено 

Фракция ЛДПР пока не приняла решение по Мишустину

Лидер партии Владимир Жириновский сообщил, что этот вопрос еще обсуждается
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Биография Михаила Мишустина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фракция ЛДПР продолжает обсуждать кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, решение будет принято позже, сообщил журналистам лидер партии Владимир Жириновский.

"Мы ничего не решили, еще мы обсуждаем", - сказал он.

До этого об отсутствии решения ТАСС сообщил источник в партии. По его информации, об итогах обсуждения будет объявлено уже на пленарном заседании Госдумыпосле 14:00, когда лидеры фракций будут делать заявления.

Встреча Мишустина с фракцией продлилась около 30 минут.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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