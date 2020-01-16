"Единая Россия" готова активно работать с новым правительством

"Президент предложил назначить на должность председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина - высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия "Единая Россия" и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с кабинетом министров работать на благо страны", - приводит пресс-служба слова Турчака.

Он подчеркнул, что от эффективности этой работы с правительством во многом зависит то, насколько качественно будут реализованы инициативы, прозвучавшие в послании президента Федеральному собранию. "Политическая позиция "Единой России", имеющей конституционное большинство в Госдуме, большинство в представительных органах власти, будет иметь ключевое значение при принятии важнейших решений по развитию нашей страны", - подчеркнул Турчак.

Он также добавил, что "Единая Россия" видит свою задачу в том, чтобы каждое предложение послания главы государства "как можно скорее заработало и стало приносить пользу людям". "Мы обладаем самым широким политическим представительством в системе публичной власти, о которой вчера говорил президент, - от уровня страны до уровня муниципалитета. Нам очень важно сейчас оперативно включить все механизмы обратной связи, учета мнений регионов и граждан по всем темам президентского послания", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение Мишустина на пост председателя правительства РФ. Глава государства внес его кандидатуру после того, как возглавлявший кабмин Дмитрий Медведев в среду объявил об отставке правительства в контексте анонсированных Путиным в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию РФ. В случае утверждения депутатами Мишустин приступит к формированию правительства. Пока обязанности министров исполняют члены кабинета Медведева, сам он указом Путина был назначен и.о. главы кабмина.