Глава Крыма переназначил Шаповалова министром юстиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министром юстиции Республики Крым переназначен Олег Шаповалов, который ранее уже возглавлял региональный Минюст. Указ о назначении подписал глава республики Сергей Аксенов, его текст размещен в четверг на правительственном портале региона.

Аксенов 15 января подписал указ об отставке Шаповалова с поста главы Минюста в связи с истечением срока полномочий.

"Назначить Шаповалова Олега Георгиевича на государственную должность Республики Крым - министра юстиции Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте.

60-летний Шаповалов родом из украинского города Никополь Днепропетровской области, он возглавлял региональный Минюст с июля 2014 года, до этого работал адвокатом, следователем УВД Крымского облисполкома, инструктором орготдела Железнодорожного райкома Компартии УССР, судьей Железнодорожного районного суда Симферополя.