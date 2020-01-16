Что заявил Михаил Мишустин на встречах с фракциями Госдумы

По его словам, первое, что необходимо делать , — "это серьезно заниматься институциональными реформами, реформами управления".

Михаил Мишустин назвал стабильной ситуацию в российской экономике. "У нас инфляция, я думаю, не выйдет за 4%, это очевидно", — заявил он.

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Мишустин заявил, что "самое важное — снять барьеры для бизнеса" и сократить издержки для него. По его словам, эти вопросы он планирует рассмотреть с первых же дней.

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Мишустин исключил введение послаблений по НДФЛ, но пообещал адресную помощь для малоимущих россиян.

На встрече с депутатами фракции КПРФ Мишустин также выступил против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики.

Мишустин не поддержал предложение фракции КПРФ о прогрессивной шкале налогообложения (увеличение ставки налога с ростом налогооблагаемой базы — прим. ТАСС). Он напомнил, что в России порядка 20 млн людей с доходами ниже прожиточного минимума. "У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью, а вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому: большей прозрачностью и большей ответственностью", — так пересказал слова Мишустина глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

О нацпроектах

Среди приоритетов своей работы Мишустин назвал нацпроекты и цифровую экономику. "Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей", — уверен он.

Он также намерен провести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации.

О пенсионной реформе

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Мишустин против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы, но при этом будет "разбираться с возрастом дожития".

О деньгах

По словам Мишустина, на реализацию послания президента в 2020 году потребуется около 450 млрд рублей.