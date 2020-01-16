Володин рассказал о главном напутствии депутатов Мишустину

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главное напутствие фракции "Единая Россия" в Госдуме кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину - эффективно работать и выполнить задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече Мишустина с парламентским большинством.

"Главное напутствие фракции - эффективная работа и реализация послания президента, - заявил Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. - Послание нас ко многому обязывает, к другому подходу в работе". Говоря о взаимодействии палаты с прежним составом правительства, он подчеркнул, что "многое удалось сделать в плане выстраивания коммуникаций и решения вопросов, которые ставил президент".

Представляя членам фракции Мишустина, председатель Госдумы сказал, что "это человек, который сделал себя сам". "У него был непростой путь в системе исполнительной власти, - продолжил политик. - Он прошел разные участки работы, но его всегда отличали ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, профессиональный и ответственно относится к порученному делу". "Со своей стороны говорю: перед нами человек, который прошел большую жизненную школу и способен решать большие задачи", - отметил Володин.

По его мнению, палате необходимо взвешенно подходить к вопросу о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства. "Если мы чувствуем ответственность, мы должны тогда дальше обосновывать это решение и объяснять его нашим гражданам", - призвал спикер. После обсуждения фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.