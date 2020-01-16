КПРФ может предложить своих кандидатов в министры, если будут учтены ее предложения

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключил, что партия может предложить своих кандидатов на посты федеральных министров, если глава нового кабмина учтет ее программные предложения.

"Все зависит от того, какую программу [предложат]. Если примут наши предложения... мы заинтересованы в том, чтобы страна повернулась лицом к народу и работала эффективно", - сказал Зюганов журналистам по итогам заседания фракции с участием кандидата на пост премьера, главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

"Чтобы предлагать [кандидатуру] под что-то, надо знать [программу]. Президент предлагает, если президент согласится... Я бы на месте президента пригласил бы нас, лидеров фракций, вместе с новым премьером, сел бы и выслушал", - добавил он.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.