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Отставка правительства России

Фракции Госдумы на встрече с Мишустиным критиковали работу Топилина и Мединского

Также критике подверглись и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова и глава Минпросвещения Ольга Васильева
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (в центре) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин (в центре)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что больше всего претензий от думских фракций на встречах с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным поступило к главе Минтруда Максиму Топилину, и.о. министра здравоохранения Веронике Скворцовой, главе Минкультуры Владимиру Мединскому и и.о. министра просвещения Ольге Васильевой.

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"Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: министерство труда - Топилин, министерство здравоохранения - Скворцова, министерство культуры - Мединский, министерство просвещения - Васильева", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале в четверг.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаОтставка правительства России
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