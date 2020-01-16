Фракции Госдумы на встрече с Мишустиным критиковали работу Топилина и Мединского

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова заявила, что больше всего претензий от думских фракций на встречах с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным поступило к главе Минтруда Максиму Топилину, и.о. министра здравоохранения Веронике Скворцовой, главе Минкультуры Владимиру Мединскому и и.о. министра просвещения Ольге Васильевой.

"Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: министерство труда - Топилин, министерство здравоохранения - Скворцова, министерство культуры - Мединский, министерство просвещения - Васильева", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале в четверг.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встречается со всеми четырьмя фракциями Госдумы.