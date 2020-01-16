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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: ситуация вокруг Ирана наносит значительный ущерб стратегической стабильности

Глава МИД отметил, что выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности создал очень напряженную ситуацию в контексте контроля над вооружениями

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Действия США в отношении Ирана спровоцировали значительный ущерб глобальной стабильности. Об этом заявил в четверг и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России.

"Значительный ущерб стратегической стабильности наносит ситуация вокруг Ирана, которая обрела критический, кризисный характер после одностороннего волюнтаристского выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, - сказал Лавров. - Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, ставший, по сути дела, причиной для развала этого важнейшего документа в сфере нераспространения ядерного оружия, также создал очень напряженную ситуацию в контексте контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения и ограничения вооружений, прежде всего ядерных".

Теги
СШАИранРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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