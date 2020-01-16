Кудрин: смена премьер-министра и кабмина дает надежду на проведение в России ряда реформ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Смена премьер-министра и правительства дает надежду на проведение в России целого ряда реформ. Такое мнение высказал экс-министр финансов, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Вчера произошедшая смена правительства, честно сказать, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, большего добиться, что лидер, который вчера был предложен правительству, Михаил Мишустин я имею в виду, более чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства", - сказал Кудрин на сессии Гайдаровского форума.
По мнению Кудрина, Мишустин чувствует "нерв цифровизации" и понимает значение технологий для развития бизнеса и экономики страны.
"Мишустин на важнейшем направлении взаимодействия с бизнесом стоит и сумел отработать определенный механизм администрирования налогов, они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса. И одновременно он чувствует тот нерв цифровизации и значение вот этих новых технологий для развития всей экономики, что, на мой взгляд, тоже очень важно", - добавил Кудрин.
"Целый ряд такого рода факторов говорит о том, что у нас сегодня больше надежды стало на проведение целого ряда реформ. Почему я и считаю, что сегодня у нас появилась надежда", - заключил он.